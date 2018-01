Bandidos invadem Secretaria de Meio Ambiente de Serra Talhada, em PE

Localizada na Rua Joaquim Godoy, no Centro de Serra Talhada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi invadida por ladrões na madrugada dessa segunda-feira (29). Os criminosos furtaram luminárias e um retroprojetor do órgão pertencente à administração municipal da maior cidade do Sertão do Pajeú.

Servidores da secretaria chegaram para trabalhar na manhã de ontem, quando perceberam que o prédio havia sido arrombado. Os funcionários públicos entraram em contato com a polícia e registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Em 2017, a Secretaria de Saúde e os centros de assistência social e psicológica de Serra Talhada também foram alvos de bandidos. Não temos informação se os responsáveis pelos crimes foram presos.

Via Blog Alvinho Patriota