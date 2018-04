Detran-PE promove cursos gratuitos de Pilotagem Defensiva no Sertão do Estado

O Moto Amiga, em convênio com o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), promovem o Curso de Pilotagem Defensiva para motociclistas, no Sertão do Estado, nos municípios de Salgueiro, Araripina e Serra Talhada, nos próximos dias 10, 17 e 28 de abril de 2018, respectivamente. Os cursos são gratuitos e ministrados pela equipe de instrutores do Moto Amiga, sob a supervisão da Gerência de Ensino da Escola Pública de Trânsito do Detran-PE. Ao final de cada curso, os participantes receberão certificados disponibilizados pelo Detran-PE e CETH (Centro Educacional de Transito Honda).

Em Salgueiro, o curso gratuito para motociclistas vai ser promovido na concessionária Aliança Motos, na Avenida Coronel Veremundo Soares, 1700, bairro N. Sra. das Graças (próximo a BR-232). Já em Araripina as aulas (teórica e prática) acontecem no pátio de treinamentos, localizado na Rua Agamenon Magalhães, 71, Bairro da Bomba. De volta ao Sertão do Estado, em Serra Talhada, a aula teórica acontece na Avenida João Gomes de Lucena, 4743, bairro São Cristóvão, e a aula prática segue para o Pátio de Eventos do Município, no km 415, às margens da BR-232.

As inscrições podem ser feitas no site do Detran-PE, no link ‘Curso de Pilotagem Defensiva’, na coluna ao lado direito da página eletrônica. Inclusive, um banner abre a página como anúncio ao público. Para participar o aluno precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A (motocicleta) e estar com a CNH dentro do prazo de validade (o que inclui 30 dias após data de vencimento do documento). Serão disponibilizadas 35 vagas para cada turma. Os cursos são realizados no horário das 8h às 12h.

A carga horária do curso contará com quatro horas/aula, divididas em dois módulos: fundamentos teóricos e aplicação prática. Entre os temas, serão abordados: Definição e elementos da pilotagem defensiva; Condução em condições adversas; Condução em situações de risco; Ultrapassagens; Derrapagem; Ondulações e buracos; Cruzamentos e curvas; Técnicas de frenagem; uso de EPIs; e Manutenção correta das motocicletas.

O Curso gratuito de Pilotagem Defensiva do Moto Amiga é destinado a motociclistas e busca aprimorar as competências quanto à condução segura de motocicletas. O objetivo é disseminar os conhecimentos sobre o manejo eficaz das motos, sempre buscando a condução correta e segura, minimizando as possibilidades de acidentes de trânsito, além de incrementar as habilidades de condução adequada, com técnicas de pilotagem responsável e segura. “A grande maioria das vezes, os acidentes acontecem pela falta de conhecimento ou pela imprudência do condutor”, adverte o instrutor de Pilotagem Hugo Oliveira. “Na aula prática, vamos demostrar as técnicas corretas aos alunos e à importância de mudar e melhorar o comportamento e controle na motocicleta”, completa.

Para o gerente da Escola de Trânsito do Detran-PE, Ivson Correia, os cursos e programas que trabalham na prevenção de acidentes são uma grande oportunidade para que os motociclistas reflitam sobre as adversidades do trânsito. “Além da teoria, a experiência prática vai ajudar a evitar muitos acidentes. E também não esquecer em usar o capacete, que pode reduzir em 40% o risco de morte, e em 70% o risco de lesão corporal grave”, orienta.

MOTO AMIGA Criada pelas concessionárias Honda dos estados da Paraíba, Alagoas e Pernambuco, o Moto Amiga trabalha para reduzir o índice de acidentes com motos no Brasil. “Os instrutores do CETM procuram fazer palestras educativas e mostrar que a grande parte dos acidentes se deve à falta de instrução sobre a pilotagem correta”, alerta um dos diretores do projeto Moto Amiga, Marcelo Sadi.

Em 2017, mais de sete mil motociclistas realizaram o curso de pilotagem Moto Amiga e participaram de palestras educativas, promovidas pelas concessionárias Honda, através do projeto, em Pernambuco.

Quer conhecer mais sobre o Moto Amiga? Acesse também as redes sociais em facebook.com/MotoAmiga, ou @moto.amiga, no Instagram, e fique por dentro das novidades e datas do cursos gratuitos de pilotagem.

Estatísticas

A frota de motocicletas em Pernambuco triplicou nos últimos dez anos, registrando pouco mais de um milhão desses veículos. Atualmente, Pernambuco concentra uma frota de aproximadamente de 1,1 milhão de motocicletas.

SERVIÇO:

Curso Pilotagem Defensiva Moto Amiga

SALGUEIRO

Data: 10 de abril de 2018

Local: Avenida Cel. Veremundo Soares, 1700, bairro N. Sra das Graças, Salgueiro-PE (Aliança Motos)

Hora: das 08h às 12h

ARARIPINA

Data: 17 de abril de 2018

Local: Rua Agamenon Magalhães, 71, Bairro da Bomba, Araripina-PE

Hora: das 08h às 12h

SERRA TALHADA

Data: 28 de abril de 2018

Local: Aula Teórica – Avenida João Gomes de Lucena, 4743, São Cristóvão – Serra Talhada/PE.

Aula Prática – BR 232, Km 415 no Pátio de Eventos – Serra Talhada/PE.

Hora: das 08h às 12h