Filme pernambucano “O Silêncio da Noite é que tem sido Testemunha das Minhas Amarguras” terá exibições gratuitas em cidades do interior de Pernambuco

Nos rincões do sertão entre Pernambuco e Paraíba reza a lenda: quem bebe da água do Rio Pajeú, vira poeta. Definindo o cotidiano das pessoas, nas festas, residências, nos mercados, relembrando histórias de cantorias, em grandes respostas poéticas e dissertando sobre o sentimento, a poesia é onipresente e primordial. E é ela a protagonista em O Silêncio da Noite é que tem sido Testemunha das Minhas Amarguras. O filme tem estreia nacional dia 15 de março, em capitais como Recife, São Paulo, São Luís, Curitiba, além de um circuito alternativo gratuito pelo interior de Pernambuco, de 07 a 12 de março.

Finalista entre os dez melhores filmes da 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2016), o longa foi rodado nas cidades de Ouro Velho e Prata (PB) e da pernambucana São José do Egito, tomada como berço imortal da poesia. O documentário passeia pela região, revelando a tradição herdada por várias gerações, vidas pautadas pela poesia e a peculiar e orgulhosa prática diária de poetas, sonetistas, cantadores e violeiros que fazem de métricas e rimas disciplinadas um modo de vida.

O Silêncio da Noite é a segunda produção em longa-metragem de Petrônio Lorena (de O Gigantesco Imã), diretor e também compositor e produtor musical para trilhas. Nascido em Serra Talhada, localizada a duas horas de São José do Egito, desde a infância se interessava pela poesia, pela composição de músicas, sempre em contato com os poetas da região. Em 2010 deu o impulso inicial, realizando um profundo trabalho de pesquisa e de desenvolvimento de roteiro, apoiado pelo Funcultura. Filmou aos poucos, em muitas idas ao sertão, até 2015. A distribuição do longa, realizada pela Inquieta Cine, conta também com financiamento do Funcultura, junto com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

“O que eu acho mais legítimo do documentarista é sempre voltar àquilo no qual está trabalhando, criar um envolvimento. Eu sempre retornava à região. Esse envolvimento fez com que a poesia, que já estava presente, entrasse mais ainda dentro de mim; não a métrica, não o saber fazer poético, mas o sentimento. Lá tem muitos que dizem: ‘o verdadeiro poeta é o outro’. E o outro é aquele que sente. Então o verdadeiro poeta é o que sente, o que foi transformado”, explica o diretor Petrônio Lorena.

A taciturna frase que dá nome ao filme faz alusão a uma das figuras mais interessantes retratadas no longa: Severina Branca, dita a “Eleonor Rigby do Nordeste”, e quem deu o ‘mote’ ao poema elaborado, então, por Didi Patriota. Musa e prostituta, poetisa e boêmia, Severina encantava os poetas da região, dando-lhes ‘motes’ rebuscadíssimos, cantados por eles, falando não apenas da vida dela, mas das amarguras de ser poeta. “O título refere-se também à dor e à alegria de ser poeta; da cumplicidade da madrugada na criação desses versos num sertão conservador e da utilidade social que a poesia traz a essas pessoas”, completa Petrônio.

Sinopse:

Numa região do sertão, na divisa de Pernambucano com a Paraíba, se passa um fenômeno curioso. Pessoas nascem, vivem e morrem poetas, convivendo dia a dia com a arte da rima, entranhada no cotidiano da população, que perpetua a tradição ao longo de gerações. Aos versos de métricas exigentes fundem-se declamadores, sonetistas, cantadores, violas e o improviso. Além de Severina Branca, cuja noite é que tem sido testemunha de suas amarguras.

Facebook: https://www.facebook.com/osile nciodanoitefilme

Circuito Alternativo no Interior de Pernambuco & Debates com o diretor

(7 a 12 de março) em:

07/03 – Arcoverde

Local: Área externa da Estação da Cultura – Av. Zeferino Galvão, 119 – Santa Luzia

Hora sessão: 20h – Debate: 21h20

Apoio: Secretaria de Cultura e Comunicação da Prefeitura de Arcoverde, Estação da Cultura e Cineclube Locomotivo

08/03 – Belo Jardim – Sessão especial para celebrar o dia da mulher

Local: Cine Teatro Cultura – Praça Jorge Aleixo, s/n – Centro.

Hora evento: 18h30/ Exibição: 19h00 / Debate: 20h20

Apoio: Instituto Conceição Moura e Cine Teatro Cultura

09/03 – São José do Egito – Sessão especial aniversário da cidade

Local: Escola Nana Patriota – R. Vinte e Cinco de Agosto, s/n – Centro.

Hora exibição: 19h / Debate: 20h20

Apoio: Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de São José do Egito

10/03 – Triunfo – Evento especial “ “À liga, mulhé!” (Coletivo Pantim em parceria com o movimento de mulheres feministas do sertão)

Local: Theatro Cinema Guarany – Praça Carolino Campos, s/n, Centro.

Hora exibição: 15h / Debate com Petrônio: 17h

11/03 – Serra Talhada – Cidade natal do diretor

Local: Centro de Artes e Esportes Unificados – Céu das Artes – Av. Olímpio de Menezes Leal, s/n – Caxixola

Hora: 19h15/ Debate logo após a sessão

Apoio: Fundação Cultural de Serra Talhada

12/03 – Caruaru

Local: Auditório Mestre Vitalino – Rodovia BR-104, Km 59, s/n – Nova Caruaru

Hora exibição: 18h30 / Debate: 20h

Apoio: Centro Acadêmico do Agreste

*Todas as sessões nas cidades do interior serão gratuitas

Via Assessoria de imprensa